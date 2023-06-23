محافظ كفر الشيخ: بيع 930 صك أضحية من خلال أئمة المساجد حتى الآن

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن إجمالي صكوك الأضاحي التي جرى بيعها حتى الآن 930 صكا من خلال أئمة وخطباء المساجد، مؤكداً أن هناك إقبالا على شراء الصكوك لثقة أهالي كفر الشيخ في الأئمة والخطباء، ومديرية ووزارة الأوقاف.

مشاركة مجتمعية من جميع نسيج الشعب

وأضاف محافظ كفر الشيخ، في بيان: لم تقتصر شراء صكوك الأضاحي على المسلمين، بل هناك من الأخوة المسيحيين شاركوا في شراء صكوك الأضاحي، موجها الشكر لكل المشاركين في شراء صكوك الأضاحي، لتوزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية، من خلال أئمة الأوقاف، موجها الشكر لرجال الأوقاف على حرصهم على دعوة أهالي المحافظة بشراء صكوك الأضاحي، ومازالت مديرية أوقاف كفر الشيخ، تستقبل المواطنين لشراء الصكوك، بإشراف الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ.

فتح المجاز بالمجان

يذكر أن اللواء جمال الدين، محافظ كفر الشيخ،وقد أعطي توجهات بفتح جميع مجاز كفر الشيخ أمام «ذبح»، الأضاحي بالمجان.

كما تعد محافظة كفر الشيخ من المحافظات التي تهتم بتربية الثروة الحيوانية، والتي بلغت نحو 260 ألف رأس ماشية من الأبقار، والجاموس، والأغنام، حسبما ما ذكر بيانات مديرية الطب البيطري، في محافظة كفر الشيخ، خلال تصريحات صحفية.