أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق والمحلات.. «مستقرة»

تشهد أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق والمحلات هدوءًا ملحوظًا، واستقرارًا منذ عدة أيام بسبب التوازن القائم حاليا بين العرض والطلب في ظل أن هناك توقعات بتراجع الأسعار الفترة المقبلة، وفقا لما قالة سامح السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالجيزة في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

أسعار الدواجن البيضاء في الأسواق والمحلات

وأضاف «السيد» أن سعر الدواجن البيضاء في الأسواق والمحلات يتراوح ما بين 66 و 67 جنيها وذلك داخل المزرعة التنفيذ الفعلي 72 جنيها فيما يبلغ سعر الدجاج البلدي أرض مزرعة 100 جنيها وتباع في محال الطيور الحية بسعر 115 جنيها.

أسعار الفراخ اليوم

وتابع أن الدواجن الساسو تسجل 77 جنيها في المزرعة وتباع للمستهلك بسعر 86 جنيها أما الدجاج الأمهات يبلغ سعرها اليوم في الأسواق 65 جنيها والتنفيذ الفعلي 73 جنيها.

أسعار مشتقات الدواجن

وأشار رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالجيزة إلى أن سعر البانية اليوم في الأسواق والمحلات يتراوح ما بين 160 و170 جنيهًا والشيش طاووق ما بين 150 و160 جنيهًا ويسجل سعر الأوراك 81 جنيهًا ويتراوح سعر الكبد والقوانص ما بين 60 و 70 جنيها.