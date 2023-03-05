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جنيهان تراجع في سعر الدواجن البيضاء.. و«الشعبة»: انخفاض «البلدي» قريبا

اسعار الدواجن اليوم

كتب:

مريم حنفي
04:28 م | الأحد 05 مارس 2023
دواجن

دواجن

يشهد الدجاج الأبيض اليوم، انخفاضا ملحوظا في سعره يصل إلى 2 جنيه، في ظل استقرار أسعار البيض بالأسواق، وتوقعات بتراجع الدجاج البلدي، نتيجة انخفاض الأبيض، بحسب رئيس شعبة الثروة الداجنة. 

انخفاض سعر الدجاج الأبيض 

وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة، إن هناك انخفاضا ملحوظا في أسعار الدجاج الأبيض، حيث يسجل اليوم في المزرعة 73 جنيها بدلا من 75 أمس، إذ تتراوح أسعارها للمستهلك بين 78 و80، واستقرار أسعار الدجاج البلدي، بين 97 إلى 102 جنيه. 

وأوضح السيد في تصريحات لـ«الوطن»، أن الكتكوت تتراوح أسعاره بين 20 و22 جنيه، بينما يبلغ سعر البانيه 180 جنيها، والأوراك 85 جنيها، بالإضافة إلى استقرار أسعار البيض في الأسواق، إذ يبلغ سعر البيض الأبيض 94 جنيها، والأحمر 96 جنيها.

توقعات بتراجع سعر الدجاج البلدي 

وأضاف أنه لم يكن هناك أسبابا واضحة لتذبذب أسعار الدواجن، وبالتالي من الضروري وجود رقابة صارمة على الأسعار، لطرح أسعارا ثابتة، متوقعا مع انخفاض أسعار الدجاج الأبيض اليوم 2 جنيه، ستنخفض أسعار الدجاج البلدي في الأسواق.

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