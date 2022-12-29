استشاري تغذية: وجبة البانية والمكرونة مُضرة و«طاسة القلية» تسبب السرطان

حذر الدكتور مجدي نزيه استشاري التغذية من وجبة «البانية والمكرونة»، ووصفها بأنها «مضرة جدًا» مشيرًا أن قلي الكربوهيدرات في الزيت يتسبب في خلق مركب معقد ومُسرطن.

الأورام والسرطانات زادت بسبب «القلي»

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc» أن لون «طاسة القلية» يأتي من تعرض المادة الدهنية للنار وتراكمها على «الطاسة» وتسبب لون بنيا ويتحول مع الوقت إلى لون أسود مشددًا على أن هذه المادة السوداء شديدة التسرطن: «الأورام والسرطانات زادت بسبب طاسة القلية».

وأشار إلى أنه من الخطأ ترك المادة الدهنية سواء الزيت أو السمن على النار دون إضافة الطعام محذرًا من تعرض الزيت للأكسدة وتحوله من مادة دهنية لأحماض دهنية.

استخدام الزيت 3 مرات فقط ويتم تصفيته

وضرب مثلًا بـ«الطعمية» الخاصة بالمطاعم مشيرًا إلى أنه بعد تناولها قد يشعر الإنسان بالحموضة بسبب قليها في أحماض دهنية «مية نار» على حد تعبيره.

ونصح نزيه باستخدام الزيت 3 مرات فقط ويتم تصفيته بعد أول استخدام ووضعه في برطمان زجاجي داخل الثلاجة ويمكن استخدامه مرتين فقط ويتم غسل الطاسة من الداخل والخارج.