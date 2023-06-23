ضبط سيدة تنتحل صفة طبيبة تغذية علاجية خلال حملة بالبحيرة

نفذ فريق العلاج الحر، بمديرية الصحة في البحيرة، حملة مكبرة بقيادة الدكتور عبد الحميد الطيباني، بالاشتراك مع لجنة العلاج الحر بإدارة دمنهور الصحية، وبالتنسيق مع السيد اللواء رئيس جهاز حماية المستهلك فرع البحيرة.

ضبط منتحلة صفة طبيب في البحيرة

أسفرت الحملة عن ضبط مواطنة حاصلة على بكالوريوس علوم، قامت بفتح عيادة تغذية علاجية، تحت مسمى مركز لعلاج "السمنة، نحافة، تنسيق قوام".

يذكر أن منتحلة صفة الطبيب لا تحمل أي ترخيص لمزاولة مهنة يصرح لها التعامل مع المرضى، والمكان غير مرخص، كما تبين وجود بعض الأجهزة الخاصة بعلاج تفتيت الدهون، وتم ضبط أدوية «أمبولات» تستخدم للحقن تحت الجلد.

تحرير محضر بالواقعة

ووُجِد أثناء المرور مريضة كانت تقوم بعملية الحقن بها، وتقوم بالتخلص من السرنجات في الأكياس السوداء الخاصة غير المخصصة لجمع النفايات الخطرة، وحرر المحضر اللازم، وتم تشميع المكان، وعرضها على النيابة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكوميه والتراخيص.

كما وجه الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، والدكتور حمودة الجزار وكيل المديرية، بتشديد الرقابة على كافة المنشآت الصحية الخاصة، والتوجيهات بتتبع كل من تسول له نفسه التلاعب بالمرضى، وبعدم علمهم بالقوانين المنظمة لممارسة مهنة الطب.