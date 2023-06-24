أسعار فنادق 3 نجوم بالغردقة في عيد الأضحى.. تبدأ من 600 جنيه

أيام ونستقبل عيد الأضحى المبارك ويرغب عدد كبير من المصريين في قضاء إجازة العيد على شواطئ الغردقة، التي تضم أكثر من مائة وخمسين فندقًا بأرخص الأسعار والتي قد تصل لـ600 جنيه للفرد في الليلة في الغرفة المزدوجة بأحد فنادق ثلاثة نجوم شاملة الشاطئ والوجبات.

فنادق الغردقة تستعد لاستقبال العيد

وكشف عاطف البيه رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات السياحة بالغردقة بأن الفنادق في عيد الأضحى تشهد إقبالًا كبيرًا وترتفع نسبة الحجوزات خلال أسبوع العيد، وتصل نسبة الإشغالات بالفنادق إلى 100%.

أرخص أسعار الفنادق

أشار «البيه» في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن أرخص فنادق الغردقة خلال فترة العيد هي فنادق ثلاثة نجوم، حيث يبلغ سعر الإقامة للفرد في غرفة مزدوجة 600 جنيه مصري بما في ذلك الإقامة الكاملة وجبات الطعام والمشروبات واستخدام الشاطئ مجانًا.

وأوضح أن وقت تسكين الغرف يكون في الساعة الثانية عشر ظهرًا، ويتم مغادرة الغرف في الساعة العاشرة صباحًا في اليوم التالي.

أسعار الفنادق

بالنسبة لأسعار فنادق الغردقة، أوضح السيد علاء الدين محمود، رئيس اتحاد السياحيين بالبحر الأحمر، أن أسعار الفنادق تتراوح بين 600 جنيه للفرد في الليلة في غرفة مزدوجة بفنادق ثلاثة نجوم، وتصل إلى 6000 جنيه للفرد في الليلة في غرفة مزدوجة بفنادق خمسة نجوم.

يتم إجراء الحجوزات في فنادق الغردقة من خلال إدارة الفندق مباشرة، أو من خلال شركات السياحة المعتمدة، أو من خلال موقع بوكينج. ويُنصح بعدم التعامل مع مكاتب السياحة الوهمية التي تطلب تحويل أموال عبر أنظمة التحويل النقدي.