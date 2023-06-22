مصر في عيون سياح الغردقة: أجمل بلد في الدنيا وننصح بزيارتها (صور)

عبَّر عدد من سياح الغردقة من مختلف الجنسيات الأجنبية عن سعادتهم بتواجدهم على شواطئ المدينة المصرية الساحرة، ووصفوا مصر بأنها أجمل بلد في الدنيا، ونصحوا سياح العالم بزيارة مصر ومدينة الغردقة على وجه الخصوص، حيث الأجواء الآمنة والشواطئ الرائعة والطقس المعتدل والمقومات الطبيعية والسياحية الخلابة في مدينة السحر والجمال.

مصر في عيون سياح العالم

قال السائح الألماني أندرياس، في تصريحات لـ«الوطن» إنه يزور مصر للمرة الثالثة وذهب إلى مدن الأقصر وشرم الشيخ والغردقة ويستمتع الآن بقضاء إجازته على شواطئ الغردقة الساحرة، وقال عن مصر إنها آمنة وينصح مواطني العالم بزيارتها.

وعبَّرت السائحة الإنجليزية لي لي، في تصريحات لـ«الوطن»، عن سعادتها على شواطئ الغردقة الرائعة، قائلة «لو كنت تشعر بالضيق وتريد الإحساس بالسعادة ضروري أن تسافر الغردقة فهي بلد جميل جداً ورائع للغاية».

وأكدت السائحة الروسية أنستازيا إعجابها بشواطئ الغردقة الساحرة، وأشارت في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن الشعب المصري المعروف بحسن الضيافة والعطوف، وقالت إنها المرة الأولى التي تزور فيها مصر وستحرص على زيارتها تكرارا.

وأشارت بيكيه سائحة إنجليزية إلى الأمن والأمان التي تنعم به مصر، حيث تزور مصر برفقة بناتها وكل شيء هنا جميل والأجواء رائعة وتدعو مواطنيها إلى زيارة مصر.

ارتفاع نسبة الإشغالات بفنادق الغردقة

وكشف نبيل حسين، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، بأن فنادق الغردقة استقبلت آلاف السياح من جنسيات أوروبية مختلفة أكثر من 15 جنسية أجنبية على رأسها ألمانيا وبولندا والتشكيك وإيطاليا وارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق لتكسر حاجز 90%.

وأكد أن فنادق الغردقة تشهد إقبالا كبيرا على الحجوزات خلال الصيف الجاري، مقارنة بالصيف الماضي، لافتا إلى ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى 100 خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين.

وأشار إلى اختيار الغردقة كثاني أفضل وجهة سياحية في الشرق الأوسط ومن أفضل 10 وجهات سياحية حول العالم طبقا لموقع تريب أدفايزر العالمي.