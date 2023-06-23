شريف حلمي وأحمد مجدي يحصدان جائزة أفضل ممثل في مهرجان جربة بتونس

حصد الفنانان المصريان شريف حلمي وأحمد مجدي، جائزة أفضل ممثل في مهرجان جربة للسينما العربية المقام حاليا في مدينة جربة الساحلية بدولة تونس.

كان حلمي ومجدي، حصلا على الجائزة عن دوريهما في فيلم 2 طلعت حرب، الذي عرض ضمن فعاليات المهرجان.

المهرجان يقام في جزيرة «جربة»

مهرجان جربة للسينما العربية، أسسته جمعية «ثقافة بلا حدود»، برئاسة المحامية آثار الماقوري، وتم تأسيسه العام الماضي، بحضور نجوم الفن وصناع السينما من كل دول العالم، وكرم خلال الدورة المخرج خيري بشارة، والنجمة إلهام شاهين، والفنان حمادة هلال، والفنانة بشرى، والمخرج أحمد نور.

المهرجان يقام في جزيرة «جربة»، السياحية بجنوب مدينة تونس، تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، والمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية، ووزارة السياحة وولاية مدنين، والراعي الرسمي الخطوط الجوية التونسية.