«القومي للبحوث الفلكية» ينظم ورش عمل للطلاب المتفوقين

أعلن المركز القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن تنظيم ورشتي عمل في علوم الفلك، تحت رعاية الدكتور جاد القاضي وبالتعاون مع شبكة تعليم الفلك لمدارس NASE، التابعة للاتحاد الدولي الفلكي.

تفاصيل ورش عمل الفلك لطلاب مدارس المتفوقين

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن» تفاصيل ورش عمل علوم الفلك المقدمة من المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، لطلاب مدارس المتفوقين.

نظم المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية واللجنة الوطنية لعلوم الفلك والفضاء، وهم:

ورشة العمل الأولى ASTROCULTURE، يوم 5 و6 يوليو القادم 2023.

- ورشة العمل الثانية ASTROPHYSICS، يوم 12-13 يوليو القادم 2023.

شهادات لمن يجتاز ورش العمل

وتعقد ورش العمل إلكترونيا ويحاضر فيها مجموعة من الأساتذة الأجانب والمتخصصين من المعهد، وتمنح شهادات لمن يجتاز ورش العمل.

كيفية المشاركة في ورش العمل

وللمشاركة في ورش العمل يمكن التسجيل من هذا الرابط، ومل البيانات الموجودة به، مع العلم أن الفئات المستهدفة هم طلاب ومدرسين STEM «مدارس المتفوقين»، لغة ورش العمل الانجليزية، وحضور ورش العمل مجانى وعبر المنصة الإفتراضية.