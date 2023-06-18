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«الفلك الدولي»: 28 يونيو أول أيام عيد الأضحى في غالبية الدول الإسلامية

كتب:

أحمد أبوضيف
08:07 م | الأحد 18 يونيو 2023
هلال العيد

هلال العيد

أعلن مركز الفلك الدولي، أن أول أيام عيد الأضحى المبارك، سيوافق يوم الأربعاء 28 يونيو في غالبية دول العالم الإسلامي.

موعد أول أيام عيد الأضحى 2023

أوضح مركز الفلك الدولي، أن أول عيد الأضحى 2023، سيوافق يوم الخميس 29 يونيو في بروناي وأندونيسيا وماليزيا، وأنه من المتوقع أن يكون الخميس أيضا في باكستان والهند وبنجلاديش، اعتمادا على نتائج التحري فيها يوم غد، وبانتظار إعلان إيران الموعد للعيد.

وفي السياق ذاته، أعلنت السعودية وعمان، أن أول أيام عيد الأضحى 2023، سيكون الأربعاء الموافق 28 يونيو الجاري، بعد أن ثبت تحري هلال شهر ذي الحجة 1444 هجريا، على أن يكون موعد وقفة عرفات 1444 هجريا، يوم  الثلاثاء الموافق 27 يونيو الجاري.

وفي مصر، تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر ذي الحجة، بالتنسيق مع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيفية، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق مع هيئة المساحة المصرية.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.