مفاجأة.. «الفلك الدولي» يكشف الدول المخالفة للسعودية في موعد عيد الأضحى

كشف مركز الفلك الدولي برئاسة الدكتور محمد عودة، تفاصيل رؤية هلال شهر ذي الحجة 2023 وموعد أول أيام عيد الأضحى المبارك 2023 وموعد وقفة عرفات، وحقيقة اختلاف عدد من الدول العربية وغير العربية في موعد العيد مع المملكة العربية السعودية، لافتا إلى أنه بالنسبة للدول العربية وعدد من الإسلامية سيكون أول أيام عيد الأضحى 2023 وفقاً للحسابات الفلكية يوم الأربعاء المقبل الموافق 28 يونيو 2023.

موعد عيد الأضحى 2023 في الدول العربية

وكشف مدير مركز الفلك الدولي في بيان صادر عنه، توقعاته بشأن الدول المتوقع مخالفتها للمملكة العربية السعودية في موعد عيد الأضحى المبارك 2023، قائلاً: «خلافا لما هو شائع، العديد من الدول الإسلامية تعتمد في رؤيتها المحلية لأهلة الشهور العربية، كتحديد بداية شهر ذي الحجة وعيد الأضحى، وهي لا تعتمد في رؤيتها على اتباع أي دولة أخرى»، وهي دول

**ماليزيا

** إندونيسيا

**بروناي

** الهند

**باكستان

** بنجلادش

** إيران

**سلطنة عمان

** المملكة المغربية

**موريتانيا

** تركيا

**معظم الدول الإسلامية غير العربية في إفريقيا.

وأوضح أنه من المتوقع أن تكون رؤية الهلال يوم الأحد 18 يونيو غير ممكنة بأي وسيلة من شرق العالم الإسلامي، وهي غير ممكنة يومها بالعين المجردة من العالم الإسلامي، فمن المتوقع أن تعلن بعض الدول السابقة أن يوم الثلاثاء 20 يونيو هو أول أيام شهر ذي الحجة، وأن يكون يوم الخميس 29 يونيو أول أيام عيد الأضحى في هذه الدول.