وقفة عيد الأضحى 2023.. «الفلك الدولي» يوضح موعدها

أكد مركز الفلك الدولي، وعدد من المعاهد الفلكية والجمعيات واللجان المتخصصة بالرؤية الشرعية لهلال ذي الحجة 1444 هجريا في غالبية الدول العربية والإسلامية، أن الأربعاء الموافق 28 يونيو الجاري هو أول أيام عيد الأضحى 2023، و ذلك بعد أن ثبت رؤية هلال شهر ذي الحجة من قبل اللجان المكلفة بالرؤية، كاشفة أن موعد وقفة عيد الأضحى المبارك 2023 سيكون يوم 27 يونيو الجاري.

وقفة عيد الأضحى 2023: الثلاثاء في غالبية الدول والأربعاء في 3 دول

وكشف مركز الفلك الدولي وفقًا لتقرير صادر عنه، أن هناك عددًا من الدول غير العربية أعلنت موعد وقفة عيد الأضحى 2023، يوم الأربعاء 28 يونيو الجاري، وأن أول أيام عيد الأضحى 29 يونيو الموافق الخميس، وهي دول بروناي وإندونيسيا وماليزيا.

وقفة عيد الأضحى 2023

و في السياق ذاته، أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الأربعاء الموافق 28 يونيو الجاري، هو أول أيام عيد الأضحى المبارك 2023 وذلك بعد ثبوت رؤية هلال ذي الحجة، مؤكدًا أن استطلاع هلال شهر ذي الحجة جرى بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية.

فيما كشفت مصادر حكومية، أن إجازة عيد الأضحى المبارك 2023 من المقرر أن يتم الكشف عنها خلال الأيام القليلة المقبلة للعاملين في القطاع الحكومي والخاص وذلك وفقًا للقوانين والضوابط والقواعد المنصوص عليها، إذ أنه من المقرر أن تكشف رئاسة مجلس الوزراء عن الإجازة خلال الأيام القليلة المقبلة.