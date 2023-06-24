«سهم الخير» توفر لحوما بأسعار مخفضة لأهالي الشرقية.. «الكل هيعيد»

تجمّع عدد من أبناء قرية العلاقمة التابعة لمركز ههيا بمحافظة الشرقية، على هدف واحد، وهو إسعاد الأهالي وتخفيف العبء عن كاهلهم، من خلال توفير اللحوم البلدي الطازجة بأسعار مخفضة تصل لنحو 60 جنيها للكيلو الواحد مقارنة بأسعار السوق، من خلال مبادرة أطلقوا عليها «سهم الخير».

التقت «الوطن» بأحد أهالي قرية العلاقمة، ويدعى فتحي عزت، وهو أحد المشاركين في مبادرة سهم الخير، والذي أوضح أن 20 شخصا من أبناء القرية اتحدوا وتجمعوا على هدف واحد لصالح أهل القرية، لافتا إلى أن الفكرة راودت فاعلي الخير بالقرية ونفذوها بالفعل، وذلك من خلال سهم الخير وقيمة السهم ألف جنيه.

تخفيض أسعار كيلو اللحم

وقال «عزت»، إن الفكرة جاءت بعد ارتفاع أسعار اللحوم البلدي في محال الجزارة، لافتا أنه رفقا بالأهالي قرروا تجميع من خلال «أسهم»، وقيمة السهم الواحد ألف جنيه، على أن يشتروا بالقيمة النهائية ذبيحة «عجل» ثم تكليف جزار لذبحه وتجهيزه للبيع لعرضه أمام المواطنين للشراء بسعر مخفض، على أن يكون الكيلو بسعر 250 جنيها.

سعر كيلو اللحم البلدي 250 جنيها

وأضاف، أن الأشخاص المشاركين جميعهم من أهل القرية ويحبون الخير للأهالي ولا يسعون وراء مكاسب مادية، لافتا إلى البيع بسعر التكلفة إلى جانب محاسبة الجزار من التكلفة الإجمالية، مشددا على الذبح وبيع اللحوم طازجة في نفس اليوم، معلقا: «بنعرف الأهالي قبل الذبح، والكل بيتجمع ويشتروا بالسعر المخفض بقيمة 250 جنيها للكيلو».

مبادرة سهم الخير لتخفيض سعر اللحوم

واختتم فتحي عزت حديثه مؤكدا أن التجربة حديثة العهد ورغم معاناتهم في جمع المال وتوفير أفضل العجول لتوصيل لحوم صحية سليمة للأهالي، إلا أنهم يرغبون في الاستمرار وذلك لبيع اللحم البلدي بسعر مخفض رفقا بالأهالي وتخفيفا عن كاهلهم، معلقا: «هنكمل لتوفير اللحوم قبل عيد الأضحى للأهالي عاوزين الناس تنبسط وتفرح عيالها وفي إقبال كبير من الأهالي».

توزيع اللحوم بالمجان ضمن النبادرة

وبجانب مبادرة سهم الخير يسعى الأهالي لتوفير لحوم بلدي حمراء وتوزيعها على الأهالي من غير القادرين بقرية العلاقمة مجانا، لافتا إلى أن التجربة حديثة إلا أنهم يسعون للاستمرار وتوفير اللحم بأسعار أقل بكثير من أسعار الجزارات، «في المناسبات الناس بتحاول تفرح ولادها بتوفير أكلة حلوة ربنا يدبر لنا ولهم الحال».