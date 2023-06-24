الفنان محمد السعدني يعلن موعد ومكان عزاء والده

أعلن الفنان محمد السعدني عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» موعد ومكان عزاء والدته.

وكتب محمد السعدني قائلًا: «أمي الغالية في ذمة الله فـ رجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة، العزاء السبت 6-24 في مسجد حمدية الشاذلية عند سور نادي الزمالك وقت المغرب».

وفاة والده محمد السعدني

وأعلن أمس الفنان محمد السعدني، عبر حسابه على «فيسبوك» وفاة والدته قائلا: «بسم الله الرحمن الرحيم، يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتي، توفى إلى رحمة الله حبيبتي أمي صباح نورالدين صيادي».واضاف قائلا:صلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة في جامع مصطفى محمود بالمهندسين برجاء الدعاء لها، والدفنة في البساتين مدافن فكري السعدني بعد جامع الكحلاوي.