رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

مسلسل سره الباتع الحلقة 23.. محمد أحمد ماهر يتشبه بـ أحمد السعدني

كتب:

بسمة شطا
09:02 ص | الجمعة 14 أبريل 2023
مسلسل سره الباتع

مسلسل سره الباتع

شهد مسلسل سره الباتع الحلقة 23 الذي يقدمه المخرج خالد يوسف لأول مرة في السباق الرمضاني، مع كوكبة كبيرة من الفنانين الذين يشاركون في العمل التاريخي، الكثير من التطورات.

مسلسل سره الباتع الحلقة 23

وخلال مسلسل سره الباتع الحلقة 23 وافق قنديل الذي يجسد شخصيته الفنان محمد أحمد ماهر، على طلب الشيخ شهاب الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد عبد العزيز، وهو أن يتشبه بحامد ويدخل وسط شباب المقاومة لمعرفة مكان حامد الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد السعدني، ويسلمه للفرنسيين.

وبالفعل بدأ قنديل في دق الوشم على جبهته وقطع إصبعه وذهب لعدد من شباب المقاومة ليخبرهم أنه معهم ولكنهم لم يصدقوا حديثه ولهذا اضطر إلى خدعة جديدة وهي أن يخبرهم بموقع عدد من الجنود الفرنسيين وأنه سيذهب لقتلهم وبالفعل ذهبوا معه وقتلوهم.

يذكر أن مسلسل سره الباتع يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم حنان مطاوع وأحمد السعدني وخالد الصاوي ومفيد عاشور وحسين فهمي وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج خالد يوسف.

اقرأ المزيد:

موعد إعادة مسلسل سره الباتع على قناة الحياة رمضان 2023

مسلسل سره الباتع الحلقة 22.. الدرويش يموت بعد الكشف عن سر السلطان

مسلسل سره الباتع الحلقة 23.. حسين فهمي أسيرا وأحمد السعدني ينقذه

مسلسل سره الباتع الحلقة 23.. القبض على أحمد فهمي وتحرير كليمان
بقلم بسمة شطا