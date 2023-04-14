مسلسل سره الباتع الحلقة 23.. محمد أحمد ماهر يتشبه بـ أحمد السعدني

شهد مسلسل سره الباتع الحلقة 23 الذي يقدمه المخرج خالد يوسف لأول مرة في السباق الرمضاني، مع كوكبة كبيرة من الفنانين الذين يشاركون في العمل التاريخي، الكثير من التطورات.

مسلسل سره الباتع الحلقة 23

وخلال مسلسل سره الباتع الحلقة 23 وافق قنديل الذي يجسد شخصيته الفنان محمد أحمد ماهر، على طلب الشيخ شهاب الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد عبد العزيز، وهو أن يتشبه بحامد ويدخل وسط شباب المقاومة لمعرفة مكان حامد الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد السعدني، ويسلمه للفرنسيين.

وبالفعل بدأ قنديل في دق الوشم على جبهته وقطع إصبعه وذهب لعدد من شباب المقاومة ليخبرهم أنه معهم ولكنهم لم يصدقوا حديثه ولهذا اضطر إلى خدعة جديدة وهي أن يخبرهم بموقع عدد من الجنود الفرنسيين وأنه سيذهب لقتلهم وبالفعل ذهبوا معه وقتلوهم.

يذكر أن مسلسل سره الباتع يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم حنان مطاوع وأحمد السعدني وخالد الصاوي ومفيد عاشور وحسين فهمي وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج خالد يوسف.