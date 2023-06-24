تامر حسني يطرح أغنية «هرمون السعادة»

أعلن الفنان تامر حسني عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، طرح أغنية هرمون السعادة ضمن فيلم تاج المقرر عرضة في موسم عيد الأضحي.

ونشر تامر حسني الأغنية وعلق عليها قائلًا: «أغنية هرمون السعادة من ألبوم هرمون السعادة وفيلم تاج، قصة وسيناريو وحوار تامرحسني، إخراج سارة وفيق، انتظرونا في العيد إن شاء الله، كلمات: أحمد جابر ألحان: علي الخواجه توزيع: حاتم محسن تسجيل ومكساج: مودى منير ماستر: على فتح الله».

فيلم تاج

ومن المقرر ان يتم عرض فيلم «تاج» في موسم عيد الاضحي ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، أبرزهم تامر حسني، دينا الشربيني، هالة فاخر، عمرو عبد الجليل، أحمد بدير، محمد أبو داوود، سمر محمد متولي، ساندي وأحمد عبد العزيز، وغيرهم، والعمل من إخراج سارة وفيق.