طرح برومو فيلم «تاج» لتامر حسني.. يرقص مع نويل روبنسون (فيديو)

كشف منذ قليل، الفنان تامر حسني، عن البرومو الرسمي لفيلمه الجديد «تاج»، المقرر طرحه خلال موسم عيد الأضحى، بجميع دور العرض فى مصر والوطن العربي، إذ يجسد به شخصية سوبر هيرو.

برومو فيلم «تاج»

وتبين من البرومو أن تامر حسني، يظهر بشخصية سوبر هيرو، يتمتع بقوة خارقة، ويعيش قصة حب مع الفنانة دينا الشربيني، خلال أحداث فيلم «تاج»، بينما ظهر تامر حسني في البورومو، وهو يرقص مع التيك توكر نويل روبنسون، ويقوم بوصلة رقص بلدي أيضا.

فيلم «تاج» تدور أحداثه حول حياة التوأم تاج وهارون، إذ يمران بالعديد من الأزمات، ومع امتلاكهما لقدرات خارقة، تتسبب في وقوع العديد من المفارقات لهما.

ويشارك في بطولة فيلم «تاج» عدد كبير من الفنانين، أبرزهم تامر حسني، دينا الشربيني، هالة فاخر، عمرو عبد الجليل، أحمد بدير، محمد أبو داوود، سمر محمد متولي، ساندي وأحمد عبد العزيز، وغيرهم، والعمل من إخراج سارة وفيق.

بوستر فيلم «تاج»

يذكر أن تامر حسني كان طرح البوستر الرسمي لفيلم «تاج»، وتصدر البوستر ومعه شخصية تاج التي تشبه شخصية سبايدر مان، وتصدر البوستر معهما كل من دينا الشربيني، عمرو عبد الجليل، ساندي، وعلق عليه: «انتظرونا في العيد إن شاء الله».