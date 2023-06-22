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تامر حسني ودينا الشربيني يتصدران بوستر فيلم «تاج»

كتب:

أبانوب رجائي
12:38 ص | الخميس 22 يونيو 2023
بوستر فيلم تاج

بوستر فيلم تاج

طرح تامر حسني البوستر الرسمي لفيلم «تاج» المقرر طرحه بموسم عيد الأضحى المقبل.

وتصدر البوستر تامر حسني ومعه شخصية تاج التي تشبه شخصية سبايدر مان، وتصدر البوستر معهم كل من دينا الشربيني، عمرو عبد الجليل، ساندي.

وكتب تامر حسني على البوستر: «انتظرونا في العيد إن شاء الله».

فريق عمل فيلم تاج

فيلم تاج يضم عددا كبيرا من نجوم الفن بجانب تامر حسني، أبرزهم دينا الشربيني، المطربة ساندي، بيومي فؤاد، والعديد من نجوم الفن، ويجسد تامر حسني شخصيتين لشقيقين توأم اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات مع تتابع الأحداث، ويشهد ظهور أول بطل عربي خارق في السينما العربية.  

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بقلم أبانوب رجائي