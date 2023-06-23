كواليس تصوير مشاهد الأسد مع تامر حسني في فيلم «تاج»

ظهر النجم تامر حسني وهو يلعب مع أسد ضخم ويأمره بأداء بعض الحركات، وذلك ضمن مشاهد الإعلان الرسمي لفيلمه الجديد "تاج" المقرر طرحه في عيد الأضحى.

وكان تامر قام بتصوير هذه المشاهد داخل السيرك الإيطالي فانتازيا تحت قيادة مدرب الأسود والنمور محمد الحلو بأكتوبر، إذ يظهر تامر بشخصية شاب ذو قوة خارقة ويقوم بتقبيل الأسد الذي يدعى «مانو» واللعب معه وأمره بعمل بعض الحركات أمام حبيبته التي تجسد شخصيتها الفنانة دينا الشربيني والتي شاركت في هذه المشاهد واستغرقت حوالي ساعتين.

تفاصيل شخصية تامر حسني فى تاج

ويظهر تامر بشخصية سوبر هيرو، يتمتع بقوة خارقة، ويعيش قصة حب مع الفنانة دينا الشربيني، خلال أحداث فيلم «تاج»، بينما ظهر تامر حسني في البورومو، وهو يرقص مع التيك توكر نويل روبنسون، ويقوم بوصلة رقص بلدي أيضا.

يشارك في بطولة فيلم "تاج" عدد كبير من الفنانين، أبرزهم تامر حسني، دينا الشربيني، هالة فاخر، عمرو عبد الجليل، أحمد بدير، محمد أبو داوود، سمر محمد متولي، ساندي وأحمد عبد العزيز، وغيرهم، والعمل من إخراج سارة وفيق.

يشار إلى أن محمد الحلو مدرب الأسود والنمور ينظم غدا السبت احتفالية ضخمة داخل السيرك الإيطالي فانتازيا بأكتوبر يحضرها نخبة من الفنانين والمشاهير.