آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامية لمياء فهمي عبدالحميد.. خضعت لجراحة عاجلة

أزمة صحية مرت بها الإعلامية لمياء فهمي عبدالحميد استدعت نقلها إلى أحد المستشفيات، وخضوعها لجراحة عاجلة، ونصحها الأطباء بالبقاء في المستشفى لحين استقرار حالتها وتعافيها.

خلال اليومين الماضيين شعرت بحالة من التعب الشديد

وطمأنت الإعلامية لمياء فهمي عبدالحميد، جمهورها ومحبيها بشأن حالتها الصحية، وكشفت تفاصيل أزمتها الصحية خلال تصريحات لـ«الوطن» أنها خلال اليومين الماضيين شعرت بحالة من التعب الشديد بسبب آلام حادة في معدتها، الأمر الذي دفعها للانتقال إلى المستشفى.

خضعت لعملية جراحية في المرارة ومحجوزة في المستشفى

وأشارت إلى أنها خضعت لعملية جراحية في المرارة، وقرر الأطباء استمرار حجزها بالمستشفى حتى تستقر حالتها تمامًا، قبل السماح لها بالخروج منعًا لأي مضاعفات، مطمئنة جمهورها بأن حالتها مستقرة بفضل دعواتهم الطيبة لها بالشفاء.

ولمياء فهمي عبدالحميد مذيعة محجبة، ومن أشهر مقدمي البرامج الدينية وهي ابنة المخرج الراحل فهمي عبدالحميد ونالت شهرة واسعة بعد تقديمها برنامج «الموعظة الحسنة» على أحد الفضائيات، قبل أن تقدم برنامج «كلام من القلب» على قناة الحياة.