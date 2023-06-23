الحالة الصحية للإعلامية لمياء فهمي عبدالحميد.. أجرت جراحة في المرارة

تمر الإعلامية لمياء فهمي عبدالحميد، بأزمة صحية استدعت نقلها إلى أحد المستشفيات، وخضوعها لجراحة عاجلة، ونصحها الأطباء بالبقاء في المستشفى لحين استقرار حالتها وتعافيها، ومع انتشار أنباء مرضها بحث الكثير عن الحالة الصحية للإعلامية لمياء فهمي عبدالحميد وهو ما نكشفه في السطور التالية.

الحالة الصحية للإعلامية لمياء فهمي عبدالحميد

وطمأنت الإعلامية لمياء فهمي عبدالحميد، جمهورها ومحبيها بشأن حالتها الصحية، وتأكيدها من خلال تصريحات لـ«الوطن» أنها خلال اليومين الماضيين شعرت بحالة من التعب الشديد بسبب آلام حادة في معدتها، الأمر الذي دفعها للانتقال إلى المستشفى.

شكوى من آلام المعدة

وأشارت إلى أنها خضعت لعملية جراحية في المرارة، وقرر الأطباء استمرار حجزها بالمستشفى حتى تستقر حالتها تمامًا، قبل السماح لها بالخروج منعًا لأي مضاعفات، مطمئنة جمهورها بأن حالتها مستقرة بفضل دعواتهم الطيبة لها بالشفاء.

دخلت المستشفى في أغسطس الماضي

وفي شهر أغسطس الماضي، تم حجز لمياء فهمي عبدالحميد بالمستشفى، الأمر الذي جعلها في مرمى الشائعات بسبب إصابتها بمرض خطير، إلا أنها قررت الخروج في بث مباشر عبر حسابها بموقع إنستجرام، لطمأنة متابعيها وتأكيدها أنها كانت تعاني من التهاب رئوي حاد وحساسية شديدة.