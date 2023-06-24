تفاصيل طقس أيام عيد الأضحى.. «لو هتسافر أو هتخرج»

يحرص العديد من الأشخاص على السفر أو الخروج في أيام الأعياد للاحتفال، لذا يتساءلون عن طقس أيام عيد الأضحى واستقرار درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، حيث يفصلنا عن قدوم العيد أيام قليلة.

ومن جانبها أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة يوم وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك، موضحة أن درجات الحرارة على القاهرة الكبرى قد تصل من 34 إلى 35 درجة مئوية.

طقس أيام العيد

وأوضحت «غانم» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الأجواء ستكون معتدلة في فترات الليل، متوقعة أن يكون هناك ارتفاع في نسبة الرطوبة على مدار أسبوع العيد، الأمر الذي يزيد من الشعور بحرارة الطقس وتحديدا أثناء فترات الظهيرة عند التعرض للشمس، ولكن الأجواء يسودها استقرار بشكل نسبي.

واستبعدت، وجود نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، ولكنها تكون رياح طبيعية تساعد على تلطيف الأجواء خصوصا في فترات المساء، مطالبة المواطنين بالابتعاد عن أشعة الشمس وقت الظهيرة، خلال الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك، علاوة على تناول المرطبات والسوائل.

درجات الحرارة يوم وقفة عرفة

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى تسجل 34 و الصغرى 23 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى تيجل 28 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى تسجل 38 و الصغرى 27 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى تسجل 35 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى تسجل 41 والصغرى تسجل 29 درجة مئوية.

درجات الحرارة أول أيام عيد الأضحى

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى تسجل 35 و الصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 29 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى تسجل 39 و الصغرى تسجل 28 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: تسجل العظمى 36 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى تسجل 42 والصغرى 30 درجة مئوية.

درجات الحرارة ثاني أيام عيد الأضحى

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى تسجل 34 و الصغرى 23 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 28 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى تسجل 38 و الصغرى تسجل 28 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: تسجل العظمى 36 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى تسجل 41 والصغرى 30 درجة مئوية.