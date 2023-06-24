أسعار المنظفات قبل عيد الأضحى.. الفينيك يبدأ من 10 جنيهات

4 أيام فقط تتبقى على عيد الأضحى المبارك، وخلال تلك الفترة القصيرة، تبدأ السيدأت في جولة أعمال النظافة المنزلية والتي تستهدف تغير وتجديد كل مستملات المنزل التي تخضع لمنظومة النظافة، سواء بإعادة الترتيب أو الغسيل والتلميع وخلافه.

وتعد وسائل وأدوات النظافة في تلك الفترة من أكثر السلع روجان لارتباطها بالأعياد، حيث استقبال الزوار ويكون الوقت مهيئ ومناسب للتغير مع الشعور بالفرحة.

أسعار المنظفات في عيد الأضحي

وفي إطار سلسلة الخدمات المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن» أسعار المنظفات بمناسة عيد الأضحى، والتي جاءت على النحو التالي:

وتختلف أسعار المنظفات من محل لأخر ومن نوع لآخر بحسب المنطقة والعلامة التجارية.

أسعار المطهرات

مطهر سائل عبوة لتر ونصف بسعر 66 جنيهًا.

منظف ومطهر للأسطح المتعددة بسعر 56 جنيهًا.

مبيض كلوركس برائحة الليمون، عبوة 950 مل، بسعر 17 جنيهًا.

أسعار المنظفات متعددة الأغراض

منظف لجميع الأغراض عبوة 500 مل بسعر 92 جنيهًا.

منظف حمامات برائحة الليمون عبوتين بسعر 104 جنيهًا.

أقراض تنظيف الحوض والتواليت الأوتوماتيكية بسعر 79 جنيهًا.

منظف الأحذية البيضاء بسعر 99 جنيهًا.

جهاز منظف مجوهرات بالموجات فوق الصوتية، بسعر 265 جنيهًا.

منظف للأفران والبوتجازات عبوة سعة 600 مل بسعر 130 جنيهًا.

فرشة تنظيف وتسليك طويلة للغاية بسعر 54 جنيهًا.

منظف بقوة فائقة متعدد الاستخدام برائحة اللافندر بسعر 51 جنيهًا.

كلوركس جل برائحة النعناع عبوه 750 جرامن بسعر 29 جنيهًا.

منظف زجاج اقتصادي عبوه 600 مل، بسعر 54 جنيهًا.

أسعار منظفات الأطباق

منظف أطباق عبوه 2 كجم بسعر 89 جنيهًا.

«جركن» صابون سائل متعدد الأغراض، سعة 8 كيلو جرام بسعر 80 جنيهًا.

عبوة فينيك 500 جرام بسعر 10 جنيهات.

بخاخ مزيل الشحوم، عبوة 700 مل بسعر 42 جنيهًا.

أقراص غسالة الأطباق الكل في واحد برائحة الليمون، 13 قرص بسعر 321 جنيهًا.