وسائل إعلام: سماع صوت انفجارات في وسط أوكرانيا

دوت انفجارات، فجر اليوم السبت، بمدينة كريفوي روج وسط أوكرانيا، وفقا لما أعلنه رئيس بلدية المدينة ألكسندر فيلكول عبر «تليجرام»، حسبما ذكرت وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وأشارت وسائل إعلام أوكرانية، من بينها صحيفة «سترانا» الأوكرانية، فجر اليوم السبت، إلى سماع دوي انفجارات في عدة مناطق اوكرانية من بينها: «كييف-خاركيف- بولتافا-فينيتسا-دنيبروبيتروفسك ومدينة كريمينتشوج.

دوى صافرات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الأوكرانية، حالة التأهب الجوي، فيما دوت صافرات الإنذار في جميع أنحاء البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

من جانبه، قال وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو، أمس الجمعة، إنه لم يتفاجأ بالتقارير عن الصعوبات التي تواجهها القوات الأوكرانية في الهجوم المضاد ولم يكن بحاجة لقراءتها فهي معروفة بمضمونها، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «إنسا» الإيطالية.

وأمس الجمعة، قال كروسيتو، خلال لقاء مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، في «واشنطن»، إن المساعدة العسكرية المرسلة إلى أوكرانيا لا تقوض القدرة الدفاعية لـ«روما»، مشيرا إلى أن انتهاء الأزمة لن يعني هزيمة روسيا.

ماكرون: استقلالية الاتحاد الأوروبي ستفيد «واشنطن»

بدوره، أوضح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن استقلالية أوروبا والاتحاد الأوروبي ستفيد الولايات المتحدة، مضيفا إن «الاتحاد الأوروبي» يجب أن يكون أكثر استقلالية.

واوضح اكرون، في تصريح لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، إن الأمر مفيد بالنسبة للنظام العالمي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بدوره، قال مسؤول أمريكي، إن «واشنطن» لم تتخذ القرار بخصوص إرسال قنابل عنقودية لأوكرانيا، وفقا لكا ذكرته صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية.

وأمس الأول الخميس، أشارت نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون روسيا وأوكرانيا وأوراسيا، لورا كوبر، إلى أن الذخائر العنقودية ستكون مفيدة للقوات المسلحة الأوكرانية، ويُمكنها أن تؤثر على الوضع في الميدان.