دوي صافرات إنذار في كييف الأوكرانية

دوت صافرات إنذار في العاصمة الأوكرانية كييف، فيما أعلنت السلطات حالة التأهب الجوي، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

مقتل وإصابة 4 أشخاص جراء قصف أوكراني على زابوريجيا

وأسفر قصف أوكراني، على قرية تافريا في مدينة توكماك بمقاطعة زابوريجيا، عن مقتل أسرة مكونة من شخصين كما توفي شخص آخر متأثرا بإصابات خطيرة خلال القصف، فيما أصيب شخص آخر بجروح خطيرة نقل على إثرها إلى مستشفى في ميليتوبول، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي وقت سابق، قال حاكم منطقة كورسك الروسية رومان ستاروفويت، إن طائرة مسيرة أسقطت فوق كورسك، مقدما عبر «تليجرام» شكره للجيش الروسي على إسقاطه للطائرة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وسيتوجه سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف إلى كازاخستان، اليوم الجمعة، لعقد مشاورات حول القضايا الأمنية بين روسيا ودول آسيا الوسطى، وفقا لما أعلنته الخدمة الإعلامية لجهاز مجلس الأمن القومي الروسي في بيان.

رئيس الوزراء الهندي: أزمة أوكرانيا أعادت الحرب إلى أوروبا

وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، من الولايات المتحدة، إن الأزمة الأوكرانية، أعادت الحرب إلى أوروبا ، مضيفا في خطاب بـ«الكونجرس» الأمريكي، إن يجب على العالم أن يبذل قصارى جهده لوقف إراقة الدماء، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وأشار رئيس الوزراء الهندي، إلى تضرر الدول النامية بشكل خاص جراء تلك الأحداث الكارثية،وأضاف مودي، أن الآن ليس عصر الحروب، ولكن لتحقيق ذلك، يحتاجنا المزيد من الحوار والدبلوماسية يتطلب المزيد من الحوار والدبلوماسية.

وأكد مودي، أن النظام العالمي يقوم على احترام مبادئ الميثاق الأممي وحل النزاعات بطرق سلمية، واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

اقتصاديا، قال وزير الزراعة المجري استفان ناجي بعد اجتماعه مع نظيره البولندي روبرت تيلوس، إن «بودابست» تخطط للتفاوض مع تركيا لزيادة عدد الموانئ التي يمكن من خلالها تصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية بموجب اتفاق الحبوب.