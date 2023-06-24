أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك المصرية
كتب:
حسن عثمان
09:43 ص | السبت 24 يونيو 2023
اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري فى البنوك المصرية
استقرت أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية خلال تعاملات اليوم السبت 24-6-2023، وسجل متوسط سعر صرف الريال حوالى 8.22 جنيه للبيع و8.19 جنيه للشراء وفقًا لما تمّ إعلانه على المواقع الرسمية للبنوك.
أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي
سجلت أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 8.22 جنيه للبيع، و8.19 جنيه للشراء، فيما سجل سعر الريال السعودي في البنك الاستثمار العربي 8.25 قرش للبيع و8.20 قرش للشراء.
أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك CIB
سجلت أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك CIB حوالي 8.25 قرش للبيع و8.18 قرش للشراء، فيما سجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس حوالي 8.25 قرش للبيع و8.19 قرش للشراء.
أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد
استقرت أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد في حدود 8.28 جنيه للبيع و7.95 للشراء، فيما بلغ سعر الريال في بنك البركة الإسلامي حوالي 8.25 قرش للبيع و8.03 للشراء.
أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في ميد بنك
سجلت أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في ميد بنك حوالي 8.26 قرش للبيع و 7.98 قرش للشراء، في المقابل وصل سعر الرسال السعودي في الإمارات دبي الوطني حوالي 8.25 جنيه للبيع و8.18 قرش للشراء.
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