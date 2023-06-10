يشهد سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 10-6-2023، استقرارا ملحوظا داخل البنوك ليبلغ سعره في البنك المركزي المصري 8.22 جنيه للشراء و8.26 جنيه للبيع.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 10-6-2023:

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

- يبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 10-6-2023 في البنك الأهلي المصري 8.20 جنيه للشراء والبيع 8.23 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

- سعر الريال السعودي في بنك مصر يسجل 8.20 جنيه للشراء و8.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي الإسلامي

يبلغ سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي الإسلامي 8.24 للشراء والبيع 8.25 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

يسجل الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية 8.21 جنيه للشراء والبيع 8.25 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB اليوم 8.19 جنيه للشراء وبالنسبة للبيع اليوم 8.25 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي

- يبلغ سعر شراء الريال السعودي داخل بنك فيصل الإسلامي 8.20 جنيه والبيع 8.25 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي

ووصل سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي الي 8.20 جنيه للشراء و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الامارات دبي الوطني

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن سعر الريال السعودي اليوم حيث يبلغ سعر الشراء 8.18 جنيه والبيع 8.26 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك المصري لتنمية الصادرات

يسجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري لتنمية الصادرات 8.17 جنيه للشراء والبيع 8.25 جنيه.