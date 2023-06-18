استقرار سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 18-6-2023

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 18-6-2023، ثباتا ملحوظا داخل البنوك، ليسجل سعره في البنك الأهلي المصري 8.20 جنيه للشراء و8.23 جنيه للبيع.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 18-6-2023، كما يلي.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

- يبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 18-6-2023 في البنك الأهلي المصري 8.20 جنيه للشراء والبيع 8.23 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

- سعر الريال السعودي في بنك مصر 8.20 جنيه للشراء و8.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي الإسلامي

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي الإسلامي 8.24 للشراء والبيع 8.25 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية 8.21 جنيه للشراء والبيع 8.25 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB اليوم 8.19 جنيه للشراء وبالنسبة للبيع اليوم 8.25 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي

- يبلغ سعر شراء الريال السعودي داخل بنك فيصل الإسلامي 8.20 جنيه والبيع 8.25 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي

ووصل سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي الي 8.20 جنيه للشراء و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الامارات دبي الوطني

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني سعر الريال السعودي اليوم حيث يبلغ سعر الشراء 8.18 جنيه والبيع 8.26 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك المصري لتنمية الصادرات

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري لتنمية الصادرات 8.17 جنيه للشراء والبيع 8.25 جنيه.