أماكن مراكز شحن عدادات مياه الشرب بالقاهرة.. تعمل خلال إجازة عيد الأضحى

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، استمرار تشغيل مراكز شحن العدادات مسبقة الدفع التابعة للشركة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساء.

أشارت الشركة، في بيان، إلى أن المراكز هي:

مراكز شحن عدادات مياه الشرب بالقاهرة تعمل خلال إجازة عيد الأضحى

- مركز خدمة عملاء وسط المدينة (42 شارع رمسيس – أمام مسجد الفتح).

- مركز خدمة عملاء الحي العاشر (مدينة نصر – المنطقة العاشرة – شارع الخزان من شارع الصواف من شارع احمد الزمر – بجوار مسجد الخزان).

- مركز خدمة عملاء السلام (شارع مصطفى كامل – ميدان فاطمة الزهراء – مساكن الزهراء – طريق اسبيكو).

- مركز خدمة عملاء المقطم (خلف بلوك 150 من شارع صبحي حسين – من شارع 9 – خلف حي المقطم).

- مركز خدمة عملاء عين الصيرة (1 شارع صلاح سالم – بجوار مخزن الانابيب – عين الصيرة).

- مركز خدمة عملاء حلوان (3 شارع أحمد أنسي – ناصية شارع برهان – ميدان الشهداء).

- مركز خدمة عملاء الوايلي (9 شارع مرفق المياه ميدان الفردوس من أحمد سعيد أمام نادي مياه القاهرة).

تلقي شكاوى المواطنين

أشار المهندس مصطفى الشيمي رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، إلى أنه جرى رفع حالة الطوارئ بجميع المواقع التابعة للشركة طوال إجازة عيد الأضحى المبارك، لاستدامة الخدمات التي تقدمها الشركة والاستعداد لأي أعمال طارئة، ويمكن تلقي أي شكوى أو استفسار من المواطنين عبر الخط الساخن 125 أو عبر خدمة واتساب مياه القاهرة على رقم 01206665125.