حصاد محافظة القاهرة في أسبوع.. دعم الاستثمار وإعادة إحياء «كايرو بايك»

شهدت محافظة القاهرة في الفترة من 9 إلى 15 يونيو الجاري عددا من الأنشطة المهمة، وفقا لبيان المحافظة حول حصاد أعمالها خلال أسبوع.

كايرو بايك

محافظة القاهرة بدأت في إعادة تركيب أول محطات مشروع مشاركة الدراجات كايرو بايك بميدان التحرير، وذلك في إطار خطة الوزارة لاستبدال 26 محطة جديدة محل المحطات القديمة تستوعب 250 دراجة، حيث أسندت محافظة القاهرة مشروع كايرو بايك إلى مشغل جديد لتشجيع ركوب الدراجات والحفاظ على البيئة والحد من التلوث والزحام وسط القاهرة.

دعم الاستثمار

محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال يؤكد دعم الاستثمار وتوفير كل ما يلزم ومناقشة مطالب المستثمر وذلك خلال لقاء محافظ القاهرة مع مدير شركة توتال انرجيز ايجيبت، ومسئول شركة أدنوك الإماراتية، وذلك باعتبار مصر إحدى الدول الجاذبة للاستثمار، وتوفير كل التسهيلات للمستثمرين بما يعزز زيادة فرص العمل.

مبادرة المشروعات الخضراء

محافظة القاهرة تواصل عقد ندوات ولقاءات توعية بأهمية المبادرة والتركيز على تمكين المرأة والشباب والمشاركة في المبادرة من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتحويل المشروعات إلى مصدر دخل للأفراد مع ايجاد حلول بيئية تحد من التغيرات المناخية.

تسليم تأشيرات الحج

قام محافظ القاهرة بتسليم أفواج حجاج الجمعيات الأهلية تأشيرات الحج بعد اجتيازهم القرعة العلنية

امتحانات الثانوية العامة

تكثيف الحملات في محيط لجان امتحانات الثانوية العامة2023 لإزالة أي تراكمات قمامة أو أي اشغالات على الفور والعمل على تسيير الحركة المرورية وتحقيق الهدوء والانضباط في محيط اللجان.