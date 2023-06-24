‎تعرف على صيغة تكبيرات عيد الأضحى.. الله أكبر ولله الحمد

تفصلنا أيام قليلة عن عيد الأضحى المبارك، ويكثر الناس خلال هذه الأيام المباركة من التكبير والتهليل وذكر الله عز وجل، وهي من الأعمال الصالحة التي يستحب فعلها في هذا الأيام المباركة، والتكبير من مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى المبارك التي تدخل السرور وتقرب العبد من ربه، و‎تكبيرات عيد الأضحى يرددها المسلمون خلال هذه الأيام المباركة.

‎تكبيرات عيد الأضحى.. الله أكبر ولله الحمد

وأوضحت وزارة الأوقاف أنّ صيغة ‎تكبيرات عيد الأضحى هي: «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا».

تكبيرات عيد الأضحى

وبينت وزارة الأوقاف أنَّ ‎تكبيرات عيد الأضحى تبدأ من فجر يوم عرفة، التاسع عشر من شهر ذي الحجة، وينتهي بانتهاء يوم 13 ذي الحجة، مؤكّدة أنَّ التكبير في عيد الأضحى المبارك هي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم عملا بما روى عن الرسول الكريم «أنَّه كان يُكبِّرُ من غَداةِ عَرفةَ إلى صَلاةِ العَصرِ من آخِرِ أيَّامِ التَّشريقِ»، والتكبير يكون بعد الصلاة المفروضة، ويستحب الإكثار من التكبير في هذه الأيام.