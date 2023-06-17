موعد عيد الأضحى 2023 في خميس مشيط بالسعودية.. اعرف صيغة تكبيرات العيد

تفلصنا أيام قليلة عن الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، ويتابع الكثيرين من المسلمين في المملكة العربية السعودية موعد عيد الأضحى 2023 في خميس مشيط، خاصة أن الكثيرين يفضلون التضحية بأحد أنواع المواشي في اليوم الأول من العيد، حتي يتمكنوا من توزيع اللحوم على الفقراء والمساكين.

وفي السطور القادمة، تقدم «الوطن» موعد عيد الأضحى 2023 في خميس مشيط، وعدد أيام العطلة الرسمية للعاملين بالقطاع العام والخاص في المملكة العربية السعودية، والتي جاءت على النحو التالي:

موعد عيد الأضحى 2023 في خميس مشيط

أوضحت الجمعية الفلكية في جدة بالسعودية، فأن موعد عيد الأضحى في خميس مشيط فلكيًا يأتي يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو 2023 ويستمر لمدة 4 أيام حتى يوم 1 يوليو 2023، وهو الوقت الذي تلتقي خلاله العائلات ويتبادل الأصدقاء التهاني والرسائل.

وشرعًا، فإنه يتمّ استطلاع هلال شهر ذي الحجة في التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة الجاري، الموافق 18 من يونيو 2023.

صيغة تكبيرات عيد الأضحى

وبحسب دار الإفتاء فأن تكبيرات عيد الأضحى التي يرددها المسلمين من بداية أيام التشريق هي كالآتي: «الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرً».