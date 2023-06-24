وفاة المخرج الكبير جميل المغازي عن عمر يناهز 84 عامًا

أعلن المخرج جميل جميل المغازي، وفاة والده المخرج الكبير جميل مغازي، عن عمر يناهز 84 عامًا، وذلك عبر حسابه على «فيس بوك»، قائلا: «لا حول ولا قوة إلا بالله أبويا جميل معازي في ذمة الله، ربنا يرحمك ويغفر لك ويسعدك في الجنة زي ما كنت بتسعدنا دائما.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

معلومات عن المخرج جميل جميل مغازي

يعتبر جميل المغازي من أشهر منتجي ومخرجي البرامج في التلفزيون المصري، وقام بإخراج مجموعة كبيرة من اللقاءات التي كان يجريها الإعلامي الراحل مفيد فوزي مع أبرز نجوم الفن والسينما المصريين والعرب.

وكشف المخرج جميل المغازي، في حوار سابق «الوطن» الأجر الذي كان يتقاضاه ضيوفه في برامجه، التي كان يُقدمها المحاور مفيد فوزي، قائلًا: «لا أتذكر إجمالي المبلغ تحديدًا، لكن كان الضيف الواحد يتقاضى نحو ألفي دولار، أما مفيد فوزي يحصل على ألفي جنيه على الحلقة، وذلك بجانب مصروفات باقي فريق العمل والتصوير».