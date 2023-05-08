المخرج جميل المغازي يغادر المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية في السعودية

تعرض المخرج جميل المغازي، لأزمة صحية خلال الساعات الماضية، أثناء وجوده في السعودية، ونقل إلى المستشفى على الفور، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وقالت هبة المغازي، لـ«الوطن»، إنّ جميل المغازي دخل إلى المستشفى حيث كان يُعاني من صعوبة شديدة في التنفس، وخضع لبعض الفحوصات الطبية اللازمة، وعاد إلى إقامته بالفندق، ويبقى تحت الملاحظة الطبية لمدة يومين، ومن المُقرر أن يعود إلى القاهرة يوم 10 مايو الجاري.

المخرج جميل المغازي، يُعد أحد أبرز مُخرجي البرامج التليفزيونية خلال فترة الثمانينيات والتسعينيات على التليفزيون المصري، وقدّم رحلة إعلامية ثرية مع المحاور الراحل مفيد فوزي، حيث قدّم العديد من الحلقات مع مئات الفنانين وصُناع الفن بشكلٍ عام.