ابنة جميل المغازي: والدي وصل مصر واستقبلته سيارة إسعاف في مطار القاهرة

تعرض المخرج الكبير جميل المغازي لوعكة صحية في السعودية الأسبوع الماضي، أثناء ذهابه لحضور إحدى الفعاليات الفنية، ما جعله يمتنع عن الحضور، وجرى نقله لأحد مستشفيات مدينة الرياض، وبعدها نقله إلى الفندق تحت رعاية طبية.

تطورات الحالة الصحية للراحل

وعن تطورات الحالة الصحية لجميل المغازي، فقالت «هبة» ابنته لــ«الوطن» إن والدها وصل مصر منذ ساعات، وكانت في استقباله سيارة إسعاف مجهزة طبيًا من أجل نقله إلى منزله، تحت إشراف طبي.

أعمال جميل المغازي

يذكر أن جميل المغازي واحد من أهم مخرجين ومنتجي البرامج، فمن برامجه «سهر الليالي» عام 1988 واستضاف البرنامج عدد كبير من الفنانين ومن بينهم يونس شلبي، هالة فؤاد، نادية مصطفى، محمد فؤاد، عبد الله محمود، فريد شوقي، صباح، أحمد فؤاد، عماد محرم، سيد مكاوي، سمير غانم، محمد ثروت، عماد عبد الحليم، شويكار، نور الشريف، عمرو دياب، أحمد عدوية، سميرة سعيد، نور الشريف.

كما أخرج أيضا مسلسلي «لعبة التفكير»، «حكاية العمالقة»، كما شارك بالتمثيل في مسلسل «أبو زيد والناعسة» مع كل من عبد الله غيث، هناء ثروت، محمد الشويحي، أحمد زكي يكن، كريمة الشريف، إبراهيم عبد الرازق.