جميل المغازي: الفنان كان يتقاضى ألفي دولار في الثمانينيات مقابل الظهور معي

يُعد المخرج والمنتج جميل المُغازي، واحدًا من أبرز المُخرجين الذين يملكون أرشيفا فنيًا ضخمًا، ما زال يحظى باهتمامٍ كبير من قبل الجمهور، رغم مرور عشرات السنوات عليه، إذ يحرص على إزاحة الستار من آنٍ لآخر عن المواد المصورة التي بحوزته، ودائمًا تلقى هذه اللقاءات بردود فعل واسعة من المُشاهدين.

مفيد فوزي يحصل على ألفي جنيه في الحلقة الواحدة

وكشف المخرج جميل المغازي، الأجر الذي كان يتقاضاه ضيوفه في برامجه، التي كان يُقدمها المحاور مفيد فوزي، قائلًا: «لا أتذكر إجمالي المبلغ تحديدًا، لكن كان الضيف الواحد يتقاضى نحو ألفي دولار، أما مفيد فوزي يحصل على ألفي جنيه على الحلقة، وذلك بجانب مصروفات باقي فريق العمل والتصوير».

لم أبحث عن الربح في برامجي

وأضاف جميل المغازي «لم أكن أبخل على الشغل إطلاقًا، ولم أبحث عن الربح بالدرجة الأولى، لكن كل ما يهمني هو تقديم أفضل ما لدي مع الضيف، فكنت أصور مع الفنان في أكثر من 10 مواقع تصوير، مثل الفنانة سناء جميل، صورنا معها داخل منزلها، والمعهد خلال التدريس للطلاب، وبروفة إحدى مسرحياتها، فكنا نُسجل وكأنها معايشة».

وأوضح أنّ الأجر لم يكن ثابتًا بين الضيوف: «لا بالطبع، فهناك فنانون يطلبون أجورًا أعلى، مثل عبد المنعم مدبولي، الذي طلب 3 آلاف دولار، لكن أتذكر أنّ إحسان عبد القدوس مثلًا رفض تقاضي أي أموال، لكن حرص على منح فريق العمل ألفي جنيه، حيث فوجئت به يمنحني هذه الفلوس، فقلت له: أنا منتج، وبدفع الفلوس دي للضيف عشان بمضيه على عقد قبل التصوير، فرد عليّا: مفيش مشكلة هات الفلوس وهمضي على القعد»، وبعدها جمّع المبلغ كله ومنحها لعامل الإضاءة وطلب منه بتوزيعها بين زملائه.