طريقة استخراج شهادة ميلاد كمبيوتر لطفل حديث الولادة.. من السجل المدني

حددت مصلحة الأحوال المدنية ضوابط استخراج شهادة الميلاد كمبيوتر للطفل حديث الولادة، وأن الخطوة الأولى تسجيل المواليد في مكتب الصحة الذي تمت الولادة في دائرته، وبعدها يقوم مكتب الصحة بإرسال التبليغات للسجل المدني الذي يتولى بدوره قيدها مرة أخرى بدفتر مواليد السجل.

ووفق منصة الأحوال المدنية، شهادة الميلاد كمبيوتر للطفل حديث الولادة يجب أن يتم إصدارها من السجل المدني بشكل مباشر أي يجب حضور الأب أو الأم لإنهاء الإجراءات ولم يسمح باستخراجها بشكل إلكتروني.

ضوابط استخراج شهادة الميلاد كمبيوتر

- بعد ورود المواليد من دفتر الصحة تبدأ الأحوال المدنية في إجراءات التسجيل

- إرسال بيانات الولادة للقطاع لإدخال البياناتها على الحاسب الآلي وتحديد الرقم القومي للمولود.

- يجب التبليغ عن المواليد خلال 15 يوماً من تاريخ الولادة.

- ويكون التبليغ عن وقائع الميلاد في الخارج خلال 3 أشهر من تاريخ حدوثها، وذلك للقنصلية المصرية، أو لقسم سجل مدني المركز الرئيسي بالقطاع البريدي الموصى به، حال عدم وجود قنصلية.

الأحوال المدنية تحدد كيفية الإبلاغ عن وفيات الأطفال حديثي الولادة

- إذا توفي الطفل قبل التبليغ عن ولادته، فتنص المادة رقم 18 من قانون الطفل على وجوب التبليغ عن ولادته، ثم وفاته، أما إذا وُلد ميتاً بعد الشهر السادس من الحمل، فيكون التبليغ مقصوراً على وفاته.

- ويُعاقب على مخالفة أحكام هذه المواد بغرامة لا تقل عن 10 جنيهات، ولا تجاوز 100 جنيه.

- ويُعاقب بالحبس مدة لا تزيـد عن سنة وبغرامـة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مـن أدلى عمداً ببيان خطأ من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود، وهذا دون إخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون.