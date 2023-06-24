تعرف على متوسط تأخيرات القطارات على خطوط السكة الحديد اليوم

فسرت هيئة السكك الحديدية، أسباب تأخيرات القطارات على مختلف الخطوط اليوم، موضحة أنها في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من إنشاء كباري علوية وأنفاق وتجديد وصيانة السكك الحديدية وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث أنظمة الإشارات، مشددة على المسافرين باتخاذ كل التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مالصحهم وأشغالهم.

تأخيرات القطارات اليوم

وأوضحت الهيئة في تقرير لها، أن متوسط تأخيرات القطارات اليوم، على خط «القاهرة – الإسكندرية» تصل إلى 30 دقيقة، خط «أسيوط – أسوان» تصل إلى 60 دقيقة، وخط «القاهرة – أسيوط» تصل إلى 60 دقيقة، وخط «قليوب – شبين القناطر- الزقازيق- المنصورة» تصل إلى 45 دقيقة.

تصل متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا – المنصورة- دمياط» إلى 45 دقيقة، وخط «بنها – بورسعيد» تصل إلى 90 دقيقة، مؤكدة متابعة حركة القطارات بصفة مستمرة على مختلف الخطوط.

ميزانية مشروعات السكك الحديدية

وفي سياق متصل، أكدت هيئة السكك الحديدية، أن ميزانية مشروعات السكك الحديدية تبلغ 225 مليار جنيه، ضمن ميزانية وزارة النقل، لافتة إلى أنه يجري حالياً تطوير القطارات الإسباني المكيفة لتقديم أفضل الخدمات للجمهور، حيث يتم إعادة تأهيل وتطوير وتحديث القطارات لتقديم مستويات خدمة مميزة.

وأوضحت الهيئة أن أعمال تطوير القطارات الإسباني تشمل تغيير وتجديد كل دواخل العربة من مقاعد وتعديل الإنارة فى القطار، إضافة إلى دهان العربة من الخارج بشكل مميز، وأرضيات وشبابيك وستائر وتكييف العربات.