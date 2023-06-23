أعلنت هيئة السكك الحديدية، بدء تشغيل عدد من القطارات الإضافية لعيد الأضحى المبارك 2023، على خطوط السكة الحديد، لاستيعاب أكبر عدد من الركاب، في إطار الاستعدادات المكثفة التي بذلتها الهيئة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، موضحة أن القطارات التي تم تشغيلها اليوم ذات نوعيات مختلفة منها التالجو الـ«VIP» والتهوية الديناميكية.

تشغيل قطار تالجو رقم 2041

وأضافت الهيئة في تقرير لها، أنه تم تشغيل قطار تالجو رقم 2041 على خط «الأقصر – القاهرة» والذي يقوم من محطة الأقصر في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحًا ويصل إلى القاهرة في تمام الساعة الخامسة و25 دقيقة مساءً، ويتم تشغيله حتى يوم 8 يوليو المقبل.

كما بدأ تشغيل قطار «VIP» رقم 1941 على خط «أسوان – القاهرة»، وفق تقرير لهيئة السكة الحديد، والذي يقوم من محطة أسوان في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً، ويصل إلى محطة القاهرة في تمام الساعة الحادية عشر و15 دقيقة صباحًا، والمقرر تشغيله حتى يوم 8 يوليو المقبل.

تشغيل قطار رقم 1943

أيضًا بدأت هيئة السكة الحديد تشغيل قطار رقم 1943 «أسوان – القاهرة» من نوعية ثالثة مكيفة، والذي يقوم من محطة أسوان في تمام الساعة الثالثة مساءً ويصل إلى القاهرة الساعة الثالثة و40 دقيقة صباحًا، ويستمر تشغيله حتى يوم 8 يوليو المقبل.

كما بدأ تشغيل قطار «القاهرة – أسوان» رقم 2202، تهوية ديناميكية، ويستمر حتى يوم 8 يوليو المقبل، ويقوم من محطة القاهرة الساعة الثانية عشر و45 دقيقة صباحًا ويصل إلى محطة أسوان الساعة الواحدة و45 مساءً.

تشغيل قطار رقم 2203

وبدأ تشغيل قطار رقم 2203 على خط «أسوان – القاهرة»، ذات تهوية ديناميكية، ويستمر حتى يوم 8 يوليو المقبل أيضًا، ويقوم من محطة أسوان الساعة السابعة و35 دقيقة مساءً ويصل إلى محطة القاهرة الساعة السابعة و55 دقيقة صباحًا.

وأخيرًا تم تشغيل قطار رقم 2205 على خط «أسوان – القاهرة»، ذات تهوية ديناميكية، ويستمر حتى يوم 8 يوليو المقبل، ويقوم من محطة أسوان الساعة 10:15 صباحًا ويصل إلى محطة القاهرة الساعة 10:40 مساءً.