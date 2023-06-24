«النقل» تجدد تحذيرها من إقامة معابر غير شرعية على السكك الحديدية

جددت وزارة النقل، مناشداتها للمواطنين بعدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية، وعدم العبور منها لما ينجم عنها من إزهاق لأرواح المواطنين وتعطيل لمسير حركة القطارات، إذ تستمر الوزارة في استكمال حملة «سلامتك تهمنا» على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، في إطار خطتها للتوعية من السلوكيات الخاطئة عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية.

الوزارة تناشد المواطنين بعد إقامة معابر غير شرعية

و ناشدت الوزارة المواطنين بعدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية، وعدم العبور منها لما ينجم عنها من إزهاق لأرواح المواطنين وتعطيل لمسير حركة القطارات.

وأكدت الوزارة في بيانها ضرورة الالتزام التام بالعبور من الأماكن المعده لذلك وهي المزلقانات الشرعية الخاصة بهيئة السكك الحديدية للمحافظة على أرواح المواطنين وانتظام مسير حركة القطارات.