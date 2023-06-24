أرخص شاليه في رأس سدر.. 200 جنيه للفرد على البحر مباشرة

المدن السياحية في جنوب سيناء قبلة للزوار لقضاء الإجازات طوال العام وبينها إجازة عيد الأضحى، ما يشجع المواطنين من مختلف المحافظات للتوجه إلى الأماكن السياحية لكسر ارتفاع درجات الحرارة والاستمتاع بالشواطئ في الصيف.

مدينة رأس سدر هي أول وأقرب مدينة سياحية لكل محافظات الوادي والدلتا وتبعد عن القاهرة ساعة ونصف فقط، أول مدينة سياحية بجنوب سيناء بعد عبور نفق الشهيد أحمد حمدي.

يقول علي حمادة رئيس مدينة رأس سدر إن إجمالي القرى السياحية والفنادق بالمدينة 80 منشأة موزعة على ساحل رأس سدر، وتستقبل آلاف السياح طوال فصل الصيف وفي المواسم والأعياد لأنها تعتبر من أفضل المدن السياحية وأرخصها لقضاء إجازة بأقل تكلفة.

200 جنيه للفرد في رأس سدر

محمود صقر من أبناء مدينة رأس سدر وأحد ملاك الشاليهات بأجر يقول إن مدينة رأس سدر تتميز بشواطئ فيروزية ومياه زرقاء، وأسعار الإقامة فيها تعتبر رخيصة بالمقارنة بمدن سياحية أخرى، مشيرًا إلى أن سعر الفرد في اليوم الواحد في بعض الشاليهات لمدينة رأس سدر يصل إلى 200 جنيه فقط وعلى البحر مباشرة ومزودة بحمامات سباحة وأكوا بارك.

وأضاف أن الشاليهات بالقرى السياحية مزودة بكل وسائل الحياة، وهناك شاليهات غرفتين وأخرى غرفة واحدة وكل شاليه مزود بتكييفات، بوتاجاز، شواية، ميكروويف، شاشة تليفزيون، ثلاجة، مبرد مياه، موضحا أن القرى السياحية يوجد بداخلها سوبر ماركت ومطاعم لشراء احتياجات الزوار.

أسعار المطاعم والشواطئ

يقول رئيس مدينة رأس سدر إن جميع السلع الغذائية متوافرة في المدينة بكميات وأسعار الوجبات في المطاعم في متناول الجميع ويوجد منافسة قوية بين المطاعم لجذب السياح فتبدأ الوجبة من 50 جنيها للفرد حتى 100 جنيه، مؤكدًا أن أسعار الإقامات بالمدينة بالنسبة الشاليهات 200 جنيه للفرد وفي الشقق السكنية التي تؤجر للزوار تكلفة إقامة الفرد لا تتعدى 150 جنيها في اليوم الواحد.

وتابع بأن الشواطئ العامة بالمدينة بالمجان لأهالي جنوب سيناء وبرسوم تصل 20 جنيها للفرد والشواطئ مزودة بخدمات للجمهور مثل الحمامات وغرف تبديل الملابس.

وقال إن المواصلات من رأس سدر إلى المحافظات متوفرة عن طريق أتوبيسات أو سيارات الأجرة ويمكن للمواطن الركوب من محافظة السويس إلى رأس سدر بسعر 31 جنيهًا للفرد.