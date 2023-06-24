رأس سدر تستعد لاستقبال الزوار في عيد الأضحى بغرفة عمليات وتوفير السلع

قال علي حمادة، رئيس مدينة رأس سدر في محافظة جنوب سيناء، إن المدينة أنهت استعداداتها لاستقبال الزوار في إجازة عيد الأضحى المبارك التي تبدأ الثلاثاء المقبل.

وذكر رئيس المدينة لـ«الوطن»، أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وجه برفع حالة الاستعداد للدرجة القصوى، استعدادا لاستقبال الزوار لقضاء عطلة عيد الأضحى المبارك.

استعدادات القرى السياحية

وأكد «حمادة»، تشكيل غرفة عمليات بمجلس المدينة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة، سواء بالتواصل أو الاتصال تليفونيا على رقم 069340026، ومتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة والخدمية بالمدينة، في إطار الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأوضح، أنه التقى رؤساء القرى السياحية والفنادق، وجرى التنبيه بحسن استقبال الوفود القادمة، وتوفير الخدمات من مياه وكهرباء داخل القرى السياحية، مشيرا إلى ضرورة توفير منقذين على الشواطئ وتحديد نقاط الخطر للحفاظ على أرواح السياح.

السلع الغذائية والوقود

وأوضح رئيس المدينة، رفع درجة الاستعداد في قطاع الإسعاف ومستشفى رأس سدر للتدخل حال وقوع حوادث، مشيراً إلى أن مديرية التموين ضخت كميات كبيرة من المواد الغذائية واللحوم بالمجمعات الاستهلاكية وفروع شركة الجملة في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى.

وتابع، بأنه جرى التأكيد على توفر الوقود داخل محطات تموين السيارات مع توفير مخزون استراتيجي، مشيرا إلى التنبيه على المواطنين بعدم الذبح خارج السلخانة.