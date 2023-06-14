رئيس «رأس سدر»: المدينة جاهزة لاستقبال الزوار في إجازة عيد الأضحى

قال علي حمادة رئيس مدينة رأس سدر، إن المدينة أنهت استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وجه بضرورة رفع درجة الاستعداد بكل القطاعات وتوفير كافة الخدمات للمواطنين طوال فترة العيد.

وأضاف «حمادة»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن مدينة رأس سدر تعتبر واحدة من أهم المدن السياحية التي يفضلها آلاف المصريين لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك؛ لأنها تمتاز بالهدوء والطقس المعتدل والشواطئ الفيروزية.

توفير المياه وفتح متنزهات

وأكد رئيس مدينة رأس سدر، أن محطة تحلية مياه البحر بالمدينة ساعدت في القضاء على العجز المائي، إذ تنتج يوميا 30 ألف متر مكعب من المياه، مشيرًا إلى أنه جار تشغيل المحلات الموجودة في شارع 306 بطاقتها الكاملة.

وأشار إلى أنه جار الانتهاء من مقصد العائلة السياحي برأس سدر قبل إجازة عيد الأضحى ليكون هناك متنفسات كثيرة بالمدينة، ومن المتوقع أن تستقبل المدينة في عيد الأضحي المبارك نحو 20 ألف سائح، بالإضافة إلى زوار اليوم الواحد.

ضرورة متابعة طلبات المواطنين أول بأول

ولفت رئيس مدينة رأس سدر، إلى أنه عقد اجتماعا صباح اليوم بحضور محمد عطية سكرتير المدينة ومديري الإدارات ومسئول المنظومة بالمدينة، وطالبهم بضرورة متابعة طلبات المواطنين أول بأول وعدم استقبال أي طلبات تخص المواطنين إلا من خلال المنظومة الإلكترونية بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين.