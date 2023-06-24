بعد وفاة جميل المغازي.. 2500 لقاء نادر تنتظر الخروج للنور

أرشيف ضخم من اللقاءات مع نجوم الفن والأدب خلد ذكرى نجوم راحلين وآخرين كانوا يخطون خطواتهم الأولى في عالم الفن، يكشفون تفاصيل حياتهم خارج إطار النجومية، وحملت تلك اللقاءات بصمة المنتج والمخرج الكبير جميل المغازي، الذي رحل عن عالمنا اليوم بحسب ما أعلنه نجله المخرج جميل جميل المغازي عبر حسابه على «فيس بوك»، بعد ما أثرى الساحة الإعلامية بتلك اللقاءات التي أصبحت إرثا فنيا يخلد أسمه.

أبريل 2017، دشن المخرج جميل المغازي قناة على «يوتيوب» باسمه قدم عبرها ما يقرب من 500 ساعة من اللقاءات التي قدمها مع رواد الأدب والفن والسياسة والرياضة من بينهم عادل إمام، عمرو دياب، يسرا، إحسان عبد القدوس، أمينة رزق، وسناء جميل، صلاح ذو الفقار، وحققت تلك اللقاءات مشاهدات تجاوزت الـ 80 مليون مشاهدة من قبل الجمهور المحب لتلك القاءات التي تم تسجيلها على مدار الثمانينات والتسعينات.

جميل المغازي: لدى 2500 شريط ومواد مصورة لم تعرض بعد

وكشف المخرج جميل المغازي في تصريحات سابقة لـ «الوطن» أن أرشيفه الخاص من اللقاءات يتجاوز الألف ساعة، متابعا: «حاورنا مع 80% تقريبًا من الفنانين، وصار لدي أرشيف فني منذ فترة الثمانينيات، ما زلت محتفظًا بالماتريال الأصلي قبل دخوله مرحلة المونتاج، ولدي حوالي 2500 شريط، وهناك مواد مصورة لم تُعرض بعد، مثل برنامج للمفكر الإسلامي خالد محمد خالد، يحمل اسم رجال حول الرسول، وغيرها من البرامج».