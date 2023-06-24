الحزن يخيم على أهالي بيلا بكفر الشيخ بعد وفاة المخرج الكبير جميل المغازي

خيمت حالة من الحُزن على أهالي مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، بعد وفاة ابن مدينتهم المخرج الكبير جميل المغازي، والذي وافته المنية صباح اليوم السبت، عن عُمر ناهز الـ84 عاماً، بعد صراع مع المرض.

وفاة المخرج الكبير جميل المغازي

وتحول موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى سُرادق عزاء بعد وفاة المخرج الكبير جميل المغازي، ونشر عدد كبير من أهالي مدينة بيلا وأصدقاء وزُملاء المخرج الراحل تدوينات على صفحاتهم الشخصية، داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويُسكنه فسيح جناته ويُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأكد عدد من أهالي مدينة بيلا، أنّ المخرج الكبير جميل المغازي كان حريصاً على زيارة مدينته باستمرار، وله الكثير من الأصدقاء في المدينة، كما أنّ أسرته وأشقائه يقيمون في مدينة بيلا حتى الآن، لافتين أنّه كان يتسم بالتواضع والإخلاص وصلة الرحم، مُشيرين إلى أنهم سيُشاركون في جنازته سواء أُقيمت في بيلا أو في القاهرة.

من هو المخرج جميل المغازي؟

ولد المخرج جميل المغازي في مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ عام 1939، ويعد واحدًا من أبرز المُخرجين الذين يملكون أرشيفا فنيًا ضخمًا، حيث اشترك مع الإعلامي الراحل مفيد فوزي في إخراج سهرات لمجموعة من الفنانين، منهم كوكب الشرق أم كلثوم والعندليب عبد الحليم حافظ وزكي طليمات، كما اهتم بالعمل والتصوير واللقاءات مع شخصيات أخرى منها إحسان عبد القدوس ويوسف إدريس وفؤاد المهندس وعبد المنعم مدبولي.

وقام «المغازي» بعمل تسجيلات نادرة مع عدد من الفنانين العملاقة، وشارك معه الكاتبة سكينة فؤاد والصحفية آمال بركة، وقاموا بعمل حوارات ولقاءات نادرة مع عمالقة الفن والأدب والفكر، حيث تم تسجيل حلقات مع عادل إمام ونور الشريف وفؤاد المهندس وكمال الشناوي ونجلاء فتحي وتوفيق الحكيم وعبد الرحمن الأبنودي وفيروز وماجدة الرومي.