«شباب الدقهلية» تطلق فعاليات مبادرة «لبسك لغيرك» في السنبلاوين اليوم

أكدت منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، الاستعداد لتدشين مبادرة يوم الخير «لبسك لغيرك عيد»، داخل إدارة شباب السنبلاوين اليوم.

مبادرة «لبسك لغيرك عيد» بالدقهلية

وأضافت «عثمان»، أن المبادرة جاءت للتخفيف عن كاهل الأسر، ومواجهة أعباء الحياة، وجرى إطلاقها في عيد الفطر الماضي، ويُجرى تكرارها في عيد الأضحى 2023.

وأوضحت، أن المديرية تسعى من خلال إدارة الفتاة والمرأة، بمشاركة أندية التطوع والجوالة، لمتابعة مراحل التجميع والفرز، استعداداً لتدشين مبادره يوم الخير «لبسك لغيرك عيد».

مواجهة أعباء الحياة

وأكدت حرص مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية على تنفيذ المبادرة مرة أخرى بعيد الأضحى 2023، بعد عيد الفطر الماضي، في محاولة للتخفيف عن كاهل الأسر ومواجهة أعباء الحياة وتوفير بعض الإحتياجات الأساسية.

وتستعد الأمة الإسلامية لاستقبال عيد الأضحي المبارك خلال أيام قليلة، وفقا لدار الإفتاء المصرية التي حددت يوم الثلاثاء المقبل 27 يونيو لوقفة عرفة، ويوم الأربعاء 28 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك.