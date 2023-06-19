 استعدادات مكثفة بالمحافظات لتدشين مبادرة «يوم الخير.. لبسك لغيرك عيد»

تواصل الإدارة المركزية لتنمية الشباب، وإدارة الفتاة والمرأة بوزارة الشباب والرياضة، مشاركة أندية التطوع والجوالة، استعداداتها لتدشين مبادرة «يوم الخير.. لبسك لغيرك عيد»، داخل مراكز الشباب بمحافظات الجمهورية.

مرحلة الفرز والتكييس للملابس

وتتم متابعة لمرحلة الفرز والتكييس للملابس بعد التأكد من صلاحيتها وجودتها، حيث شملت (مركز شباب العدوة بمحافظة المنيا - مركز شباب الهياتم بمحافظة الغربية -مركز شباب ام خلف بمحافظة بورسعيد - ادارة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية مراكز شباب كفر مناقر و15 مايو وبدهل بمحافظة القليوبية - مركز شباب سموحة بمحافظة الإسكندرية - مركزي شباب التل والسحارة بمحافظة الإسماعيلية - مركزي شباب دهميت وادفو بمحافظه أسوان ).

محاولة للتخفيف عن كاهل الأسر ومواجهة أعباء الحياة

تأتي هذه المبادرة حرصاً من وزارة الشباب والرياضة على تكرارها عقب تنفيذها بعيد الفطر الماضي، في محاولة للتخفيف عن كاهل الأسر ومواجهة أعباء الحياة وتوفير بعض الاحتياجات الأساسية وذلك بمشاركة أندية التطوع بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات.