رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

 استعدادات مكثفة بالمحافظات لتدشين مبادرة «يوم الخير.. لبسك لغيرك عيد»

كتب:

ماهر هنداوي
12:07 م | الإثنين 19 يونيو 2023
تجهيز ملابس العيد

تجهيز ملابس العيد

تواصل الإدارة المركزية لتنمية الشباب، وإدارة الفتاة والمرأة بوزارة الشباب والرياضة، مشاركة أندية التطوع والجوالة، استعداداتها لتدشين مبادرة «يوم الخير.. لبسك لغيرك عيد»، داخل مراكز الشباب بمحافظات الجمهورية.

مرحلة الفرز والتكييس للملابس

وتتم متابعة لمرحلة الفرز والتكييس للملابس بعد التأكد من صلاحيتها وجودتها، حيث شملت (مركز شباب العدوة بمحافظة المنيا - مركز شباب الهياتم بمحافظة الغربية -مركز شباب ام خلف بمحافظة بورسعيد - ادارة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية مراكز شباب كفر مناقر و15 مايو وبدهل بمحافظة القليوبية - مركز شباب سموحة بمحافظة الإسكندرية - مركزي شباب التل والسحارة بمحافظة الإسماعيلية - مركزي شباب دهميت وادفو بمحافظه أسوان ).

محاولة للتخفيف عن كاهل الأسر ومواجهة أعباء الحياة 

تأتي هذه المبادرة حرصاً من وزارة الشباب والرياضة على تكرارها عقب تنفيذها بعيد الفطر الماضي، في محاولة للتخفيف عن كاهل الأسر ومواجهة أعباء الحياة وتوفير بعض الاحتياجات الأساسية وذلك بمشاركة أندية التطوع بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات.

اقرأ المزيد:

كروت «كسوة ملابس العيد» من «مصر الخير» ترسم البهجة على وجوه الأطفال

أرخص أماكن بيع ملابس العيد في محافظة المنيا.. أبرزها شارع «التجارة»

أرخص أماكن بيع ملابس العيد في محافظة القليوبية.. أبرزها الأسواق الشعبية

أماكن شراء ملابس العيد في القاهرة والجيزة بأسعار مخفضة.. منها شارع الأزهر
ماهر هنداوي
بقلم ماهر هنداوي

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف وزارة الشباب والرياضة.