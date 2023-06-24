أسعار رحلات اليخوت السياحية في شرم الشيخ.. 400 جنيه شاملة الغداء والمشروبات

الرحلات السياحية البحرية في مدينة شرم الشيخ تجذب أنظار ملايين السياح الذين يتوافدون على المدينة كل عام، تتميز مدينة شرم الشيخ بسواحل طويلة بلاغ امتدادها 50 كيلو، تضم مدينة السلام محميتين طبيعيتين، وتنفرد بوجود الشعاب المرجانية الفريدة من نوعها والأسماك الملونة.

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أكد لـ«الوطن» أن الرحلات البحرية في شرم الشيخ تنطلق يوميا مع السقالات لزيارة مناطق مميزة في البحر مثل الجزيرة البيضاء وحطام السفن الغارقة.

أسعار رحلات اليخوت

أكد رامي رزق الله عضو غرفة السياحة بجنوب سيناء ولجنة تسويق شرم الشيخ أن رحلات البحر التي يقوم بها السياح عن طريق اليخوت تتزايد في المواسم والاعياد لأنها متعة وتستغرق خمس ساعات تقريبا، وسعرها مناسب جدا للجميع فهي تتراوح بين 300 إلى 600 جنيه حسب الرحلة والمركب والطعام المقدم للسياح.

حمدي ميلانو صاحب شركة متخصصة في مجال رحلات السفاري بشرم الشيخ قال في تصريحات خاصة أن أسعار رحلات اليخوت السياحية ثابتة طوال العام مع وجود زيادة في المواسم والأعياد، مشيراً إلى أن رحلة اليخت واحدة من أهم الرحلات التي يقوم بها السياح للاستمتاع بالمعالم البحرية في شرم الشيخ.

وأضاف أن أسعار رحلة اليخت بالنسبة للفرد 400 جنيه شاملة الانتقالات من الفندق، وجبة الغداء، بالإضافة إلى المشروبات والمياه، الرحلة بالمجان للأطفال حتى سن الخامسة، وبنصف الثمن 200 جنيه للأطفال من سن 6 سنوات حتى 10 سنوات.

مدة رحلة اليخت

وأكد أن رحلة اليخت السياحي تبدأ الساعة الثامنة صباحا من أحد السقالات الموجودة في شرم الشيخ وتستمر حتى الخامسة مساءً، موضحاً أن الرحلة تشمل الانتقالات والأكل والشرب.

وتابع أن البحث السياحي يقف خلال الرحلة 3 وقفات مدة الواقفة الواحدة 45 دقيقة حيث تتم الوقوف في ثلاث مناطق هي:

1- الجزيرة البيضاء.

2- محمية رأس محمد.

3- رأس كاتي.

ويستطيع السياح القيام بالغوص والسنور كلينج لكن معدات الغوص ونزول البحر تكون على حساب السائح حيث يتم تأجيرها من قبل مراكز الغوص الموجودة في شرم الشيخ.