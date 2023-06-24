تكثيف الحملات الرقابية على الأماكن العامة ونوادي الدقهلية استعدادا لعيد الأضحى

كشف الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن قيامه بتكليف إدارة صحة البيئة بتكثيف حملاتها الميدانية استعدادا لعيد الأضحى المبارك، بالتنسيق مع مراقبي صحة البيئة بجميع الإدارات الصحية، للمرور الميداني على جميع حمامات السباحة والشواطئ والعائمات والفنادق.

استعداد صحة الدقهلية لعيد الأضحى

وأشار إلى أن تكثيف الحملات جاء بناء على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، وتوجيهات محافظة الدقهلية، برفع درجة الاستعداد القصوى أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك.

فحص مياه حمامات السباحة

وأوضح أحمد المكاوي، مدير إدارة صحة البيئة بمديرية الصحة بالدقهلية، في بيان، أنه جرى سحب 40 عينة من حمامات السباحة، وعينات من مختلف الشواطئ بنطاق المحافظة، للتأكد من استيفائها شروط ومعايير التشغيل طبقا للمعايير الصحية، وقياس نسبة الكلور الحر بمياه الحمامات، للتأكد من مطابقتها المعايير في الحدود المسموح بها.

وأضاف أنه جرى سحب 435 عينة للمياه من أماكن عامة ونوادي ومحطات مياه ومراكز للشباب، تضمنت 350 عينة مياه من شبكات مرشحة ونحو 37 أخرى من شبكات جوفية، علاوة على 15 عينة طرود محطات مياه، و5 أخرى من وحدات غسيل كلوي.

وأوضح أن الإدارة كثفت من جولاتها على الأماكن العامة ومناطق وساحات الصلاة والحدائق العامة والمتنزهات، إلى جانب السلخانات لمراجعة استيفائها للاشتراطات الصحية والبيئية.