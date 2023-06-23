صحة الدقهلية تنظم 3 دورات تدريبية حول التغذية العلاجية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن قيام إدارة الصيدلة بالمديرية بالتنسيق مع إدارة التدريب بعمل 3 دورات تدريبية حول التغذية العلاجية والأورام والتفتيش الصيدلي الحكومي بإجمالي 120متدربا.

عمل دورات تدريبية بصحة الدقهلية

وأوضح شريف مكين، أن الدورات التدريبية الخاصة بالتغذية العلاجية والتفتيش جاءت بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، ومحافظة الدقهلية برفع كفاءة الكوادر الطبية في المديرية.

وأضاف أن الدورة الأولى تضمنت تدريب مفتشي الصيدلة الحكوميين الجدد علي القوانين وطرق التفتيش، فضلا عن أساليب التخزين الجيد للأدوية والتموين الدوائي ومراقبة العهد وما يترتب عليه من متابعة طلب الأدوية من هيئة الشراء الموحد.

تنظيم دورتين حول التغذية العلاجية

وأشار إلى أن الإدارة في إطار تعليمات مديرية الصحة بالدقهلية بالتوسع بإنشاء قسام التغذية العلاجية والأورام بالمستشفيات التابعة للصحة نظمت دورتين حول دور الصيادلة في التغذية العلاجية و برامج علاج الأورام.

واشتملت الدورتان التدريب على وضع الخطة العلاجية، ومراجعة الجرعات الدوائية، ومراقبة التفاعلات الدوائية بين الأدوية المختلفة، والتثقيف الدوائي للمريض.